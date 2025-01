Investita sulle strisce da auto, dodicenne in prognosi riservata

Una dodicenne investita da un'auto a Torino, in corso Grosseto all'incrocio con via Chiesa della Salute, è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

L'incidente sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali.

La ragazzina è stata soccorsa dai sanitari della Croce Verde di Villastellone e trasportata all'ospedale infantile Regina Margherita. Le è stato diagnosticato un grave trauma cranio facciale e fratture multiple.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA