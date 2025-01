Eliminato abuso d'ufficio, Arcuri assolto per le mascherine 

Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, è stato assolto. L'abuso d'ufficio, di cui era accusato nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di mascherine dalla Cina nella prima fase dell'emergenza pandemica, è stato ormai abrogato. Da qui la formula di assoluzione "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare di Roma. Una sentenza "liberatoria", la definisce il legale dell'ex commissario, l'avvocata Grazia Volo, ma che "arriva con ritardo".

"Avevo chiesto l'abbreviato il 15 settembre 2023 per ottenere l'assoluzione nel merito - spiega - Faticosamente, per via di molti rinvii, sono riuscita a discuterlo il 15 aprile 2024, portando all'attenzione del giudice tutti gli argomenti che dimostravano l'insussistenza dei fatti contestati". Davanti alla sentenza d'assoluzione arrivata perché il fatto non è più reato la legale, infatti, precisa di non aver "mai invocato una legge salvifica", ma di essere "sempre stata convinta della piena e totale innocenza di Arcuri".

Nel corso del procedimento la procura aveva chiesto una condanna ad un anno e quattro mesi di carcere per Arcuri a cui, in una prima fase, erano state contestate anche la corruzione e il peculato, entrambe accuse poi archiviate. L'inchiesta era nata dall'acquisto di 800 milioni di dispositivi di protezione individuale che sarebbero stati irregolari e pericolosi per la salute. Un "affare" da 1,25 miliardi di euro. Tra i soggetti coinvolti anche l'imprenditore, poi deceduto, Mario Benotti, a cui era contestato il traffico di influenze illecite, e Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento per la struttura commissariale accusato di frode nelle pubbliche forniture, falso e abuso d'ufficio.

Per quanto riguarda, invece, gli altri imputati, circa una decina che hanno scelto il rito ordinario, il giudice ha sollevato la questione di costituzionalità relativa all'attuale formulazione del reato di traffico d'influenze illecite inviando gli atti alla Consulta, accogliendo la richiesta della procura di Roma risalente allo scorso dicembre. In quell'occasione i rappresentanti dell'accusa avevano messo nero su bianco che l'attuale formulazione della fattispecie di traffico di influenze illecite - come si legge nella richiesta - "non prevede l'incriminazione di quel nucleo minimo di condotte individuate dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo e oggetto di specifici obblighi convenzionali di penalizzazione".



