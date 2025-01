Caso Pedri, attesa per oggi la sentenza su ex primario

È in corso presso il Tribunale di Trento l'ultima delle udienze fissate dal gup Marco Tamburrino lo scorso autunno nell'ambito del procedimento con rito abbreviato sui presunti abusi nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. La lettura del dispositivo della sentenza è previsto in giornata.

Gli imputati per maltrattamenti in concorso e in continuazione sono l'ex primario, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu. L'accusa, rappresentata dalla pm Maria Colpani, ha chiesto per entrambi una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni. Dall'inizio del procedimento gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno contestato ogni addebito.

Nella mattina sono previsti gli interventi dell'accusa, delle parti civili e, in conclusione, degli avvocati della difesa. Il procedimento è scaturito dalle indagini seguite alla scomparsa, il 4 marzo 2021, della ginecologa Sara Pedri.



