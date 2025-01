Abuso d'ufficio per mascherine dalla Cina, Arcuri assolto

Assolto dal gup di Roma "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, accusato di abuso d'ufficio (fattispecie ora abrogata) nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di mascherine dalla Cina nella prima fase dell'emergenza pandemica.

Per gli altri imputati, circa una decine di posizioni che hanno scelto il rito ordinario, il giudice accogliendo la richiesta del pm ha sollevato la questione di costituzionalità relativa all'attuale formulazione del reato di traffico d'influenze illecite inviando gli atti alla Consulta.



