A Torino per l'ufficio immigrazione uno sportello distaccato

A Torino sarà attivo dal 4 febbraio uno sportello decentrato dell'ufficio immigrazione della questura, al commissariato di polizia Barriera di Milano, nel quartiere omonimo della zona Nord della città, non distante dal quartiere Aurora, dove l'ufficio immigrazione di corso Verona da tempo fa registrare lunghe code.

Il nuovo sportello, in via Sandro Botticelli, sarà aperto per l'utenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, e sarà dedicato esclusivamente alla consegna dei permessi di soggiorno, elettronici e cartacei, e dei titoli di viaggio.

"L'apertura di questa nuova sede distaccata dell'ufficio immigrazione - viene evidenziato in una nota della questura stessa - rientra tra le molteplici iniziative elaborate dalla questura per delocalizzare le attività dello sportello di corso Verona, afflitto dalle note criticità strutturali, e attenuare i correlati disagi per l'utenza".



