Studenti per i referendum, azione regionale sul ponte di Rialto

Stamane gli studenti della Rete degli Studenti Medi del Veneto e dell'Unione degli Universitari di Verona, Padova e Venezia, hanno calato uno striscione dal ponte di Rialto, a Venezia, per sensibilizzare al voto per i cinque referendum primaverili.

Allo stesso tempo, davanti a diverse scuole di tutta la regione sono comparsi striscioni, cartelloni e photomob riguardo all'importanza dei cinque sì.

"Il futuro delle nuove generazioni e del Paese passa attraverso il sì ai cinque referendum che si voteranno nella prossima primavera. La prossima primavera - affermano - rappresenterà un momento cruciale per il futuro dei giovani di questo Paese, che si preparano a votare sì a tutti e cinque i quesiti referendari per affermare i loro diritti e cambiare la situazione attuale".

"Come Rete degli Studenti Medi Veneto riteniamo fondamentale rimarcare l'importanza del voto nei prossimi referendum che permetteranno a tutte e tutti di incidere su scelte cruciali per il nostro futuro. I referendum, da poco approvati dalla Corte Costituzionale, affrontano temi di primaria importanza: i quattro quesiti sul lavoro sicuro lanciati dalla CGIL e il quesito sulla cittadinanza. - Afferma Viola Carollo della Rete degli Studenti Medi del Veneto - Il futuro delle nuove generazioni e del Paese passa attraverso il sì ai cinque referendum che si voteranno nella prossima primavera. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale che, contemporaneamente all'azione a Rialto, in diverse scuole del Veneto comparissero striscioni, cartelloni e photomob che dimostrano l'attenzione degli studenti al tema del referendum e l'importanza dei cinque sì questa primavera".



