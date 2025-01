Striscioni di CasaPound a Torino per la 'remigrazione totale'

Striscioni con la scritta "Remigrazione, inverti la rotta" sono stati appesi a Torino, vicino alle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa dai militanti di CasaPound. Si tratta di una campagna che il movimento di estrema destra sta promuovendo a livello nazionale in cui sono annunciate manifestazioni e una raccolta firme per, si legge in una nota, "la remigrazione totale e senza compromessi di tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio".

"Scenderemo in piazza per riconquistarci simbolicamente e fisicamente spazi e città dove la politica ha fallito. Non possono più esistere intere zone e quartieri ostaggio di immigrati - spiegano da CasaPound - Vogliamo lanciare un segnale forte, che possa coinvolgere tutti quegli italiani che non sono più disposti a subire e vogliono rialzare la testa. Lanceremo mobilitazioni trasversali che saranno aperte ad altri movimenti, associazioni, comitati e a chiunque abbia a cuore il futuro della nostra nazione e della nostra identità. Lo faremo in tutta Italia e non accetteremo divieti o strumentalizzazioni politiche. Immagini come quelle degli insulti e delle violenze del Capodanno di Milano non sono più tollerabili e occorre una risposta immediata e radicale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA