Pratica al Csm o esposto, cosa rischia il procuratore Lo Voi sul caso Caputi

Un documento dell'Aisi depositato agli atti di un procedimento potrebbe esporre il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, al rischio dell'apertura di una pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale da parte del Csm, anche dopo il clima di tensione che si à creato in questi giorni per la vicenda Almasri.

Nel fascicolo in questione, a carico di alcuni giornalisti per rivelazione di segreto, nato per l'esposto fatto dal capo di gabinetto Gaetano Caputi, sarebbe infatti stato inserito un documento classificato come 'riservato' che invece sarebbe stato messo a disposizione delle parti. Sulla vicenda non si può escludere al momento anche l'ipotesi di un esposto da parte del governo o di richieste avanzate allo stesso Csm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA