Invasione Roccaraso: agenzia viaggi, gestibili al massimo 50 bus

"Stiamo aspettando le decisioni del Comune di Roccaraso sul da farsi, ma propendiamo per annullare le partenze in programma per domenica prossima, rimborsando chi ha pagato i biglietti: la verità è che non ci sono aree di parcheggio attrezzate per i pullman, sono gestibili al massimo 50 bus, dire che ne entrano 100 non risolve il problema". A sostenerlo è la titolare di una agenzia di viaggio della provincia di Salerno - che vuole mantenere l'anonimato - che parla di quanto accaduto domenica scorsa nella località sciistica invasa da 250 bus provenienti dalla Campania che hanno paralizzato il traffico sulla strada statale 17, a ridosso degli impianti sciistici dell'Aremogna presi d'assalto da circa 20 mila persone.

Prezzi di biglietti low cost che vanno dai 18 ai 30 euro (andata e ritorno) per bus navetta Gran Turismo che portano in poche ore turisti da tutta la Campania con partenze da almeno 12 città: questo il quadro di quanto propongono varie agenzie di viaggi per una gita fuori porta sulla neve a Roccaraso.

"Quando siamo arrivati sul posto - ha riferito all'ANSA la titolare dell'agenzia di viaggi - abbiamo manifestato le nostre perplessità sia al Comune che alle forze dell'ordine, cercando di dare qualche suggerimento sulla gestione dei rientri, ma alla fine siamo rimasti inascoltati. Ci è stato detto che dove lasciavamo le persone, lì potevamo riprenderle al ritorno: alla fine ci siamo ritrovati con persone da caricare per ripartire senza poterlo fare, perché bloccati dalle forze dell'ordine.

Dire oggi che entrano solo 100 bus autorizzati, ammesso che ci sia un modo per organizzare la cosa, non risolve il problema: se ne arrivano 200 cosa faranno per quelli non autorizzati? Li bloccano e li rimandano indietro?".



