Apre a Bologna sede 'Ghost-House', agenzia di case del mistero

Inaugura nel pomeriggio a Bologna, piazza Minghetti 1, la nuova sede dell'agenzia immobiliare Ghost House, specializzata nella vendita di immobili nei quali sono avvenuti crimini e che hanno la peculiarità di essere teatro di fenomeni inspiegabili. L'idea è di Fiorenza Renda, agente immobiliare da più di trent'anni, appassionata di storia ed esoterismo.

Misteri, personaggi storici, delitti, leggende e anche fantasmi sono gli elementi che caratterizzano le dimore che interessano a Ghost-House. "Ci adoperiamo per connettervi con dimore che raccontano segreti ed enigmi, offrendo un'esperienza unica nel mercato immobiliare", si legge sul sito dell'agenzia, che opera anche all'estero e si rivolge a chi vuole vendere abitazioni difficili da 'piazzare' perché molto antiche e intrise di leggende e agli appassionati di storia e misteri attirati dal fascino di poter vivere in case dove è capitato qualcosa di non convenzionale.



