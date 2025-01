Al via il processo in Austria per la 'cassaforte' di Benko

Inizia oggi ad Innsbruck, in Austria, il processo contro la madre dell'ex tycoon tirolese René Benko per le fondazioni a lei intestate, delle quali - così l'accusa - disponeva invece direttamente il figlio. Si tratta della Laura Stiftung con sede a Innsbruck e la Ingbe Stiftung con sede a Vaduz, nel Liechtenstein, che la stampa austrica definiscono la "cassaforte" di Benko.

La causa civile è stata intentata dal curatore fallimentare Andreas Grabenweger dopo il mega crack della Signa. Il 37enne, che dalla scorsa settimana si trova in custodia cautelare a Vienna, secondo Forbes, nell'estate 2023 (prima del crack) vantava un patrimonio di 5,5 miliardi di euro. Secondo l'accusa, Benko avrebbe parcheggiato un grande patrimonio in questa due fondazioni, delle quali la madre 73enne fungerebbe solo da prestanome. Il processo potrebbe durare anni, scrive l'Apa.





