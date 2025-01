Travolto da una valanga sul Monte Bianco, sciatore soccorso

Uno sciatore freerider è stato travolto da una valanga nella zona del colle del Gigante, a oltre 3.000 metri di quota, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, un cinquantenne tedesco, non appare in grave condizioni. All'arrivo dell'elicottero con i tecnici del Soccorso alpino valdostano e il medico era già stato estratto dalla massa nevosa. E' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA