Separazione carriere, 'intervista doppia' avvocati Cagliari

Contribuire al dibattito sulla separazione delle carriere, con un approccio volutamente neutro e divulgativo. E' l'obiettivo della Camera Penale di Cagliari che ha realizzato un video che mette a confronto le due posizioni sul tavolo. Una sorta di intervista doppia, realizzata in maniera professionale e in bianco e nero, nella quale i due interlocutori analizzano i pro e i contro della riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati che proprio oggi ha avviato il suo iter anche in Senato dopo essere stato approvato alla Camera lo scorso 16 gennaio.

L'intento degli avvocati cagliaritani è approfondire, "senza preconcetti", i contenuti del disegno di legge costituzionale, presentando le ragioni di chi è favorevole e di chi è contrario.

"Crediamo fermamente che il confronto debba avvenire senza polarizzazioni né contrapposizioni tra avvocati e magistrati - spiega il presidente della Camera penale di Cagliari, Franco Villa - L'Unione delle Camere Penali ha sempre sostenuto il valore della trasversalità, cercando di coinvolgere tutte le forze politiche per realizzare una giustizia più equa e pienamente conforme all'articolo 111 della Costituzione".





