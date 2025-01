Scontro tra due auto e un camion in A4, un morto e un ferito

Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente avvenuto poco prima delle 12 nel tratto di A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Venezia. Nel sinistro, informa Autostrade Alto Adriatico, sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri e un mezzo pesante che trasportava materiale plastico.

Secondo una ricostruzione, lungo la corsia di marcia si era creata una colonna di mezzi pesanti fermi. Per cause in corso di accertamento, una vettura ha centrato l'ultimo autoarticolato della fila. Nell'urto, il veicolo leggero si è scontrato lateralmente con un'altra vettura che proveniva nello stesso senso di marcia, ma era in fase di sorpasso per evitare la fila dei mezzi pesanti. Una persona, occupante l'auto che ha provocato l'incidente, è deceduta, mentre l'altra è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente stanno operando il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

La concessionaria ha chiuso l'ingresso allo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia e l'allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) in immissione dalla A28 verso la A4 in direzione Venezia per consentire l'arrivo dei soccorsi.

Autostrade Alto Adriatico ha anche attivato il bypass virtuale, ovvero il reindirizzamento del traffico tramite i pannelli a messaggio variabile, dal Nodo di Portogruaro (per chi proviene da Udine/Trieste) verso la A28 e la A27.



