Scomunicato parroco San Cesareo, per lui Bergoglio non è Papa

Aveva postato dei video nei quali dichiarava che Bergoglio non è il Papa. Per questo è stato sottoposto a processo canonico e scomunicato. La vicenda riguarda il parroco di San Cesareo, don Natale Santonocito, della diocesi di Tivoli e Palestrina, in provincia di Roma. A riferire la decisione è stato lo stesso vescovo Mauro Parmeggiani.

A seguito della scomunica non potrà più celebrare messa né avere parte attiva nella vita della Chiesa.

Il primo video 'contra fidem' - spiega la diocesi - è dello scorso 8 dicembre ed era stato postato dal sacerdote su Facebook e Youtube. Il vescovo aveva quindi limitato le sue facoltà ministeriali in via cautelativa. Don Santonocito aveva risposto con un nuovo video a metà dicembre, il 'messaggio di Natale', in cui ribadiva le sue posizioni anti-Bergoglio. Posizioni che ha confermato anche durante il processo.

"Devo gridare questa verità che per molti può essere sconvolgente, ma che in realtà spiega tante cose strane che stiamo vivendo da troppo tempo. Da undici anni abbiamo un antipapa: il cosiddetto Francesco non è Papa, non lo è mai stato perché Benedetto XVI, l'11 febbraio 2013, non ha mai fatto una rinuncia al papato, non ha abdicato rinunciando al munus petrino", dichiarava il sacerdote che è stato scomunicato.





