Moby, commissione audira' procuratori di Livorno e Firenze

La Commissione d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince audirà il prossimo 25 febbraio i procuratori di Livorno e di Firenze, il secondo in qualità di capo della Dda toscana, in relazione a indagini sull'incidente del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno in cui morirono 140 persone. Lo si apprende dal presidente Pietro Pittalis a integrazione di ultime comunicazioni. "Vogliamo capire - ha detto Pittalis -, nei limiti della segretezza degli accertamenti, se possono riferire elementi utili all'attività della commissione tali da essere acquisiti". La procura di Livorno non ha concesso alla commissione di vedere un'informativa della GdF.Pittalis aveva in precedenza comunicato che "la procura di Livorno non ha concesso l'autorizzazione a visionare l'informativa della Guardia di finanza e non ha ancora deciso se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione" in merito a indagini in corso sulla vicenda Moby Prince e ha reso noto che sarà "acquisita l'informativa in questione presso la procura di Firenze". Su tali atti di indagine, aveva aggiunto nelle comunicazioni, "si potrebbe svolgere un'audizione del procuratore Scavone, consulente della Commissione" d'inchiesta sul Moby Prince. Pittalis, ha inoltre reso noto che "con mail del 23 dicembre 2024, l'avvocato di Eni ha comunicato che sono stati ritrovati presso gli archivi di Mortara dei faldoni facenti riferimento alla Moby e che provvederanno presto a inviare un indice al fine di poter dare alla Commissione la possibilità di avere copia dei documenti". Inoltre Pittalis ha comunicato che il Presidente del Senato con lettera del 14 gennaio 2025 ha autorizzato la Commissione ad acquisire i Dvd riguardanti gli atti delle precedenti inchieste della procura di Livorno e altri atti connessi. Non è stata invece autorizzata la consegna di 21 atti riguardanti corrispondenza amministrativa. I Dvd e i documenti saranno acquisiti e resi disponibili presso l'archivio della Commissione nei prossimi giorni. Pittalis ha comunicato che il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno "ha fatto presente che il procedimento per il conferimento della medaglia alla memoria al merito civile dell'equipaggio della Moby Prince è stato avviato, con la trasmissione della documentazione anche alla prefettura di Livorno per i relativi adempimenti istruttori".



