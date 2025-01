Investito in moto, morto il giornalista Fabio Postiglione

Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera, è morto la scorsa notte, nel Milanese, investito in moto da un'auto sulla A51 all'altezza di Cologno Sud, in direzione di Venezia.

Postiglione, 44 anni, è stato sbalzato contro il guard-rail e poi soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco. Il giornalista è morto dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele.

L'uomo alla guida dell'automobile è indagato per omicidio stradale, in attesa di ulteriori accertamenti.

Secondo quanto si è appreso, si tratta di un 44enne moldavo, in Italia in vacanza.

Le indagini sono in corso da parte della Polizia stradale che sta acquisendo i filmati delle telecamere per capire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto alle 22.40 nel tratto dove si trova il bivio per la A52 e l'uscita 11 Cologno Ovest. L'uomo non sarebbe positivo all'alcoltest.

Postiglione era un giornalista professionale, mai appariscente, umile, lavoratore e accanito tifoso del Napoli.

Nato a Napoli, dove si era distinto con i suoi articoli, tanto da diventare anche l'obiettivo delle minacce del clan Cimmino, Fabio lascia la moglie, anche lei giornalista, con la quale si era sposato nel 2019.

Ha lavorato al quotidiano napoletano Roma, dove si è sempre occupato di cronaca giudiziaria, poi al Corriere del Mezzogiorno e infine al Corriere della Sera, prima in Basilicata e poi a Milano. Inoltre ha collaborato con l'Agi e con il sito web di informazione Anteprima24.

Si è sempre distinto per le sue capacità e si è fatto strada nel lavoro: prima di approdare a Milano ha lavorato nella redazione lucana del Corriere della Sera per coprire l'evento di Matera Capitale della Cultura, era il 2019. Poi è giunta l'offerta di lavorare a Milano.

Da un anno e due mesi era entrato alle "Cronache" del Corriere della Sera: viveva a Milano, con la moglie ma tornava spesso nella sua Napoli, per motivi familiari.

Fontana: 'Cordoglio per la tragica scomparsa'

"Esprimo le mie sentite condoglianze ai familiari di Fabio Postiglione, alla redazione del Corriere della Sera e ai colleghi. Ricordiamo il suo coraggio, la passione, le inchieste e la competenza che ha dimostrato nella professione giornalistica. La sua tragica scomparsa ci addolora profondamente". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

La Russa: 'Un profondo dispiacere'

"Ho appreso con profondo dispiacere del tragico incidente stradale che ha portato alla scomparsa del giornalista Fabio Postiglione, già cronista de Il Roma e del Corriere del Mezzogiorno e ora del Corriere della Sera. Cronista di razza, entusiasta e coraggioso: così lo ricordano oggi i suoi colleghi. Nella redazione di via Solferino, dove aveva trovato tanti amici e aveva saputo farsi apprezzare per la sua professionalità, Postiglione aveva scritto più volte di Camorra e lotta tra i clan. Temi per i quali era finito sotto scorta. Alla redazione del Corriere della Sera, alla moglie Valentina, ai suoi familiari e ai tanti amici di Fabio vanno le sentite condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica". Lo scrive il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA