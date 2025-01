Estradato in Italia un presunto fiancheggiatore del boss Raduano

È stato estradato oggi in Italia dalle autorità francesi alla polizia di frontiera di Ventimiglia (Imperia) un uomo accusato di aver favorito la latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano.

Sull'operazione di rimpatrio vige ancora il segreto istruttorio.

Raduano risultava uno dei dieci latitanti italiani più pericolosi. Evaso il 24 febbraio del 2023 dal carcere di Badu 'e Carros nel nuorese venne arrestato il primo febbraio del 2024 mentre si accingeva a mangiare in un elegante ristorante di Bastia in Corsica.

La rocambolesca evasione assunse clamore nazionale. Il boss si calò con un lenzuolo dal muro di cinta dopo essere riuscito a uscire dal cortile interno della struttura. Stamani la persona estradata è stata accompagnata da cinque auto di scorta negli uffici della polizia di frontiera di piazza della Libertà a Ventimiglia dove poi è stato preso in consegna dalla penitenziaria.



