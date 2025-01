E' morto in serata motociclista scontratosi con auto a Trieste

Il giovane motociclista scontratosi con un'auto in via Coroneo, in centro, questa mattina è morto in serata per l'aggravarsi delle condizioni. Lo scrive il sito del quotidiano Il Piccolo precisando che il centauro aveva 26 anni e che era stato coinvolto in uno spaventoso incidente.

Agente immobiliare, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, successivamente confermate in ospedale dove gli erano state riscontrate gravi lesioni cerebrali. Il giovane era rimasto in arresto cardiaco e aveva riportato traumi in molte parti del corpo.



