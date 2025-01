De Luca, 609 mila euro per le Covid card? Sto preparando assegno

"Sto preparando l'assegno". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita al "Moscati" di Avellino per inaugurare una nuova sala operatoria e il nuovo reparto di Neonatologia e Tin, risponde con sarcasmo a chi gli chiede del danno erariale per 609 mila euro che gli viene contestato dalla Corte dei Conti per la vicenda delle smart card prodotte dalla Regione per l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione contro il Covid nel 2021. La sentenza di condanna della Corte è arrivata lo scorso 20 dicembre.

"Viviamo in un Paese curioso -ha aggiunto- dove tutto il gruppo di lavoro che si occupava della green card oggi è tranquillo a casa, mentre solo il presidente della Regione è chiamato a rispondere". Il governatore difende comunque quella iniziativa: "Il governo l'ha fatta dopo un anno, ma era solo un documento cartaceo. Noi invece abbiamo prodotto un documento che certificava le vaccinazioni avvenute e che serviva anche per altre prestazioni sanitarie". De Luca a poi sottolineato quanto "l'Italia sia un Paese complicato. Tuttavia se si vuole cambiare la realtà, bisogna assumersi responsabilità, prendere decisioni e andare avanti".



