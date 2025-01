Caso Todde, 20 marzo prima udienza del ricorso contro decadenza

Si terrà il 20 marzo la prima udienza del ricorso presentato dai legali, Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto contro la decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde chiesta dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello del capoluogo sardo per irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024.

Secondo quanto appreso nell'udienza davanti al collegio presieduto da Gaetano Savona della prima sezione civile del tribunale ordinario, verrà esaminata la richiesta di sospensiva cautelare presentata dai legali della governatrice nelle 35 pagine del ricorso.

Nel frattempo, lunedì 3 febbraio la presidente Todde riferirà sul suo caso in Aula, riunita per la seduta statutaria. Lo aveva annunciato lei stessa, sottolineando che lo avrebbe fatto una volta depositato il ricorso. Il 4 febbraio, invece, torna a riunirsi la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale: anche questo organismo aveva deciso di aggiornare i lavori dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso.



