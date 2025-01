È tornato regolare il traffico sulla linea alta velocità Roma-Firenze in direzione Firenze, precedentemente rallentata per via di un inconveniente tecnico in prossimità di Arezzo.

I tecnici Rfi, secondo quanto riportato su Infomobilità, hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Dieci i treni ad alta velocità coinvolti, con rallentamenti fino a 45 minuti.

Il problema si era verificato alle 13.28 di oggi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA