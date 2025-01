Vento e frane, una bomba d'acqua allaga Firenze

Frane in provincia di Genova e crollo di un muro nel capoluogo.

Bomba d'acqua a Firenze con allagamenti in mezza città.

Allerta rossa per vento a Bologna e preoccupazione in Romagna per la tenuta del fiume Lamone. Ancora una volta il maltempo ha sferzato un pezzo d'Italia, per domani previsto il passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale con piogge e temporali sulle regioni del Sud, specialmente nei settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia.

In Liguria nella notte si sono registrate l'esondazione dell'Entella a Chiavari e una frana in val Fontanabuona con quattro famiglie evacuate. Altra frana sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante, abbattuto un traliccio e travolta un'auto in transito; ferito un uomo trasportato in ospedale a Genova in codice giallo. Precipitazioni molto abbondanti con 130 mm in 24 ore sull'area del Levante ligure. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Genova e Rapallo per il vento che ha provocato smottamenti e alberi caduti. Nel capoluogo è anche crollato un muro di contenimento: vigili del fuoco al lavoro, esclusi feriti ma sei persone sfollate.

In Toscana frane e alberi abbattuti in Lunigiana, nel comune di Mulazzo 216 mm di pioggia in 24 ore. A Firenze 'bomba d'acqua' attorno alle 8, violenta pioggia, vento, con allagamenti di strade e rami crollati. Nessuna conseguenza sulle persone, ma un automobilista è stato estratto da un sottopasso colmo d'acqua. In due ore sono caduti 50 mm di pioggia, mentre il vento ha sfiorato i 53 chilometri orari. Ripercussioni sulla viabilità, anche il tram si è fermato e disagi alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Statuto. Nessun problema per l'Arno, gli affluenti hanno però raggiunto il primo livello di guardia; tra questi il Mugnone che scorre in città.

Allagamenti in alcuni licei fiorentini, mentre alle Cascine i fiaccherai hanno presidiato le stalle coi loro cavalli preoccupati perché stava salendo il livello della piena del Fosso Macinante.

La sindaca Sara Funaro ha invitato alla cautela negli spostamenti, poi la situazione è tornata gradualmente alla normalità nella mattinata. Disagi e frane nella provincia. Sieve e Bisenzio hanno superato il livello di guardia, a Vaglia è esondato il torrente Calza ostruendo la Ss65 della Futa. In Alto Mugello, a Marradi, sono piovuti 60 mm in tre ore, con il Lamone che ha toccato i 2,68 metri, per poi iniziare a calare; circolazione dei treni sospesa da e per Faenza (Ravenna). Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha parlato di "mattinata difficile, ma il sistema ha retto", sottolineando "la necessità di continuare a investire in resilienza territoriale per affrontare eventi meteorologici estremi che stanno diventando la normalità".



Il Lamone ha fatto preoccupare anche il presidente dell'Emilia Romagna Michele de Pascale: "Se avevamo bisogno di uno stimolo in più, questo continuo susseguirsi di eventi preoccupanti che colpiscono tutto il territorio non può che aiutarci a fare ancora meglio". Ma in Emilia Romagna è soprattutto il vento a creare disagi: interruzioni della circolazione sulla rete ferroviaria Fer, una quarantina di interventi dei vigili del fuoco nel Modenese, mentre il sindaco di Bologna Matteo Lepore con un'ordinanza ha deciso di chiudere i parchi e il Comune ha invitato a mettersi in auto solo in caso di necessità per "le numerose cadute di alberi anche sulle strade".

Il maltempo ha colpito anche altre regioni. In Lombardia forte temporale su Bergamo, allagamenti e frane in Val Seriana.

In Umbria le raffiche di vento hanno scoperchiato parzialmente il tetto di un'azienda in provincia di Perugia e un albero è caduto su un'auto e sulla recinzione adiacente a un'abitazione senza causare feriti.

