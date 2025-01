Sindaca di Firenze, 'prudenza negli spostamenti'

"Prudenza negli spostamenti e alla guida". E' L'appello su X della sindaca di Firenze Sara Funaro.

"Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento", aggiunge la sindaca.

"La polizia municipale è al lavoro per gestire la mobilità nelle situazioni più problematiche - ha ancora scritto su X la sindaca Sara Funaro -. Anche la tramvia sta registrando alcune difficoltà con allagamento alla Fortezza e navette sostitutive per la T1 tra Careggi-Strozzi e Villa Costanza-Porta a Prato; T2 limitata da Peretola a Unità e da San Marco a Poliziano"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA