Roma-Eintracht, barriere a piazza di Spagna per ultras

Barriere mobili e varchi controllati nell'area di piazza di Spagna in occasione della partita di Europa League tra Roma ed Eintracht in programma giovedì all'Olimpico. E' quanto prevede il piano sicurezza messo a punto dalla Questura.

"La strategia varata è quella del doppio binario - sottolinea la Questura -. I tifosi ospiti saranno accolti dalla città e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto" per i violenti. Da settimane, la Digos è impegnata tracciare i nominativi dei tifosi dell'Eintracht Francoforte protagonisti di episodi di violenza in occasione delle trasferte in Italia.

La fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna fu oggetto di atti vandalici nel 2015 da parte degli ultra del Feyenoord.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA