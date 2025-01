Presidio agricoltori con trattori sull'Aurelia vicino Roma

Una rappresentanza di agricoltori dei territori di Fiumicino, Cerveteri, Anguillara, con una decina di trattori al momento, si è radunata da mezzogiorno nuovamente in un presidio lungo la via Aurelia, al km 28-29, tra Torrimpietra e Granaretto, vicino al bivio per Bracciano e Tagliatella. E' lo stesso punto dove lo scorso anno, a febbraio, prese forma una prima protesta, con i trattori, degli agricoltori delle zone nord di Roma e Fiumicino. Al centro della protesta la questione dei "prezzi dei prodotti agricoli, sottopagati - spiegano - è passato un anno dalla precedente protesta e dal Governo non abbiamo avuto finora proposte o risultati concreti. Siamo qui a ricordarlo. Con i prezzi non ci stiamo più rispetto a quello che, come produttori primari, ci costa produrre. Riportiamo la questione in primo piano e chiediamo che ci sia un prezzo equo e riconosciuto per i prodotti agricoli". Al margine della consolare si stanno allestendo anche dei gazebo e non ci sono problemi per la viabilità. Sul posto le forze dell'ordine.



