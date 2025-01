Pm, 'tra progettista e Boeri e Zucchi oltre mille messaggi'

Sono stati contati nelle analisi della Gdf oltre 1000 messaggi, nell'arco di 6 anni, tra Pier Paolo Tamburelli, il progettista che avrebbe svolto, secondo i pm di Milano, un ruolo "occulto" per "influenzare" l'assegnazione del bando sulla progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, alla cordata vincitrice, e gli architetti Cino Zucchi e Stefano Boeri, il primo componente e il secondo presidente della commissione giudicatrice.

Il dato viene riportato nella richiesta di arresti domiciliari per le due archistar e per lo stesso Tamburelli firmata dai pm Filippini, Clerici e Serafini, già respinta dal gip Luigi Iannelli sul profilo dell'inquinamento probatorio contestato e che dovrà valutare, dopo gli interrogatori del 4 febbraio, l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione.

Tamburelli, socio dello Studio Baukhu, uno dei tre della cordata vincitrice, "è risultato intrattenere stretti rapporti sia con Zucchi che con Boeri": tra agosto 2019 e giugno 2023 "378 messaggi" con il primo e tra ottobre 2017 e agosto 2023 "677 messaggi" col secondo.

Il centro dell'indagine, che portò a perquisizioni nell'ottobre 2023, è l'accusa di aver pilotato quella gara nel 2022 senza segnalare i conflitti di interesse delle relazioni accademiche o professionali tra i due architetti-commissari e i progettisti. Negli atti della richiesta di arresto i pm danno conto di un documento sequestrato in Comune a Milano, datato 8 agosto 2022, sulle "connessioni/rapporti tra partecipanti al concorso e commissari". In relazione ai "44 partecipanti, era "riportata la dizione 'nulla da segnalare'", ma i "rapporti dei commissari con i professionisti del team aggiudicatario sono indicati in misura di gran lunga maggiori rispetto a quelli con gli altri partecipanti: il documento è composto da 5 facciate, la prima delle quali -scrive la Procura - quasi interamente dedicata ai rapporti con il team vincitore". Per i pm, dunque, era emerso "quantomeno il sospetto presso i funzionari del Comune della rilevanza dei rapporti".



