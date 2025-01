Papà le disattiva internet, 13enne denuncia maltrattamenti

Litiga con il papà e lui le disattiva la connessione a internet. Per questo una 13enne del nord Barese chiama il numero di emergenza per l'infanzia, il 114, e denuncia di essere maltrattata dai genitori. I fatti - secondo quanto riportato da stampa e tv locali - risalgono a gennaio dell'anno scorso. Da allora è partito l'iter previsto nei casi di presunta violenza sui minori, con l'intervento di forze dell'ordine, servizi sociali e del reparto di neuropsichiatria infantile della Asl della provincia Barletta-Andria-Trani (Bat). Sulla vicenda la procura di Trani ha aperto un'inchiesta che, coordinata dal pm Lucio Vaira della Procura di Trani, è arrivata davanti al gip Marina Chiddo.

Gli specialisti chiamati ad analizzare la vicenda avrebbero riscontrato una forte dipendenza della ragazza dal cellulare, utilizzato per circa dieci ore al giorno. Sarebbe stato proprio questo comportamento a farle prendere brutti voti a scuola, motivo principale delle discussioni con i genitori. Ad ammetterlo, nel corso di un incidente probatorio, sarebbe stata proprio la 13enne secondo la quale dopo le discussioni per i brutti voti le veniva sottratto il telefono cellulare.



