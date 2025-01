Migranti in Albania, uno verso trasferimento in Italia

Mentre è in corso nell'hotspot di Shengjin, in Albania, lo screening dei 49 migranti arrivati stamattina sul pattugliatore Cassiopea per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera, per uno degli stranieri finora esaminati - a quanto si apprende - sarebbero state riscontrate condizioni non compatibili con il trattenimento e potrebbe dunque essere trasferito in Italia. Anche nelle precedenti due occasioni - ad ottobre e novembre - per alcuni dei migranti portati in Albania emersero vulnerabilità e furono poi trasportati in Italia per le procedure ordinarie. Lo screening prosegue.



