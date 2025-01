Maltempo, in Lunigiana oltre 216 mm di pioggia in 24 ore

Forte ondata di maltempo in Toscana, dove è stato diramato l'allerta arancione per le zone settentrionali. A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l'asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore.

La perturbazione si sta spostando verso le aree interne, nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi.





