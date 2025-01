Maltempo, chiusa la statale Futa a 15 km da Firenze

Chiusa a 15 km da Firenze la statale 65 della Futa in entrambe le direzioni. Nel comune di Vaglia le piogge di stamani hanno causato l'esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Anas riaprirà la strada appena sarà possibile. La statale 65 per Bologna è rimasta interrotta in località Fontebuona dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I detriti coprono la sede stradale.

Non ci sono situazioni di pericolo per le persone.

Nella stessa zona ci sono state interruzioni alla viabilità sempre per il maltempo anche lungo la Sr 302 per il Mugello, in località Polcanto.



