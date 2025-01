Forte vento in Umbria, parzialmente scoperchiato un capannone

Disagi per il forte vento oggi in Umbria.

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta nel comune di Scheggia e Pascelupo per la scopertura parziale del tetto di un'azienda, provocata dalle forti raffiche. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i vigili del fuoco sono stati successivamente impegnati nel comune di Gubbio, dove un albero è caduto su un'auto e sulla recinzione adiacente a un'abitazione. Non ci sono feriti.

Interventi a causa del vento anche a Gualdo Tadino, Assisi e Perugia, soprattutto per alberi e rami pericolanti.



