Crolla un muro nel complesso della chiesa più antica di Vicenza

Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Fusinato a Vicenza, per il crollo di un muro storico appartenente a una struttura secondaria della Chiesa di San Giorgio in Gogna.

Il muro, che risale probabilmente a prima dell'anno 1000, come la chiesa stessa, la più antica della città, si è parzialmente sbriciolato, con detriti che sono finiti sulla carreggiata.

Dopo un sopralluogo iniziale, una squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a transennare l'area. Sul luogo anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e la polizia locale.

Possamai ha fornito le prime indicazioni per preservare i detriti, mentre i tecnici della municipalizzata Amcps hanno gestito il transennamento, con deviazioni del traffico. Le operazioni si sono concluse dopo circa due ore.



