Crolla gru su balcone palazzo a Roma, nessun ferito

Crollo di una gru fissa da cantiere all'interno di un'area condominiale in costruzione a Roma. E' accaduto in via Giana Anguissola, in zona Tor Marancia.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A quanto riferito dai pompieri, durante la caduta una parte è crollata su un balcone al quinto piano di un palazzo di sei piani, mentre una parte del braccio è crollata su di un'auto in sosta distruggendola.

Per precauzione sono state fatte evacuare tre famiglie residenti nel palazzo ed è stata recintata l'intera area. Non risultano feriti.



