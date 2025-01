Chiuso il 'caso Goethe' per le classi di solo non tedeschi

E' stata archiviata la procedura disciplinare contro la preside della scuola elementare Goethe di Bolzano, Christina Holzer, per la classe di "solo non tedeschi" prevista in un primo momento lo scorso autunno e poi, dopo aspre polemiche sulla stampa nazionale, mai realizzata. Lo annuncia il quotidiano Dolomiten. La direttrice scolastica non avrebbe agito con "dolo", così il giornale. Per l'assessore provinciale competente Philipp Achammer il caso a questo punto è chiuso: "archiviato è archiviato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA