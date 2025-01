Casale Monferrato, la polvere d'amianto uccide ancora

L'Afeva (Associazione familiari e vittime amianto) di Casale Monferrato (Alessandria) dice addio a Santina Calleri, morta a 80 anni dopo aver lottato per circa tre anni contro il mesotelioma. Membro del direttivo dell'associazione e parte attiva nella battaglia per avere giustizia.

"Adesso abbiamo un motivo in più per unirci a contrastare l'amianto killer - commenta Afeva, comunicando il decesso avvenuto nei giorni scorsi -. Ciao Tina, porteremo nel cuore il tuo dolce sorriso e la tua sorprendente forza e voglia di reagire. Ribadiamo la volontà di contrastare in tutti i modi questa terribile malattia che, nonostante l'efficacia di nuove cure, ancora ci priva dei nostri amici più cari".

Per Bruno Pesce, storico portavoce Afeva, "l'amarezza per la scomparsa di Tina deve farci trovare un motivo in più per sopportare la tragedia legata al polverino killer e continuare a combattere affinché finisca. Lavorando sempre sui nostri tre principi cardine: ricerca, giustizia e coinvolgimento della politica".



