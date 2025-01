Alemanno resta in carcere, deve scontare 1 anno e 10 mesi

Resta in carcere l'ex ministro e sindaco di Roma Gianni Alemanno, arrestato la notte del 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali. L'ex sindaco, che doveva svolgere attività presso la struttura 'Solidarietà e Speranza' è accusato di una "gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte". Lo ha deciso il tribunale della Sorveglia: Alemanno deve scontare una pena a 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite.





La decisione dei giudici non riconosce i quattro mesi svolti ai servizi sociali svolti da Alemanno tra il novembre del 2023 e il febbraio del 2024. La condanna era arrivata nell'ambito di uno dei filoni nati dalla maxi indagine Mondo di Mezzo. I giudici di Sorveglianza erano chiamati a valutare la conferma della detenzione in carcere o il ritorno ai servizi sociali. Nel corso dell'udienza del 24 gennaio scorso l'ex sindaco aveva ammesso di "avere sbagliato e di averlo fatto perché innamorato della politica". I difensori valutano un ricorso in Cassazione per impugnare la decisione della Sorveglianza.

