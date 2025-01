A Brescia i trattori tornano in strada e paralizzano il traffico

Ad un anno di distanza i trattori tornano in strada a Brescia e paralizzano il traffico. In mattinata i mezzi agricoli si sono spostati lungo la tangenziale sud per poi fermarsi in presidio.

"Il Governo non ha ancora messo mano realmente ai problemi principali e vorremmo insieme alle associazioni costruire una rinascita del nostro settore" sono le motivazioni della nuova mobilitazione organizzata da Agricoltori italiani, un movimento autonomo che non si riconosce in nessuna delle principali associazioni e sigle della categoria.

"Vogliamo risposte sui fondi dati dalla Commissione europea alle lobby green, chiediamo che non vengano aggiunte le accise complessive al carburante agricolo" hanno aggiunto gli agricoltori.



