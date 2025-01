Santanchè, Vespucci un grande orgoglio di appartenenza

L'Amerigo Vespucci è "un grande orgoglio di appartenenza". Queste le parole con cui la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha parlato della 33/a tappa del tour mondiale della nave scuola della Marina Militare, inaugurata ufficialmente oggi a Gedda, in Arabia Saudita. "In ogni porto dove si è fermata, l'Italia è stata vista con meraviglia e ammirazione - ha sottolineato - seguita da tutte le eccellenze del Villaggio Italia. Questo ci riempie di gioia e orgoglio. Io credo che questo sia il modo migliore per promuovere la nostra nazione. C'è sempre più voglia d'Italia e i numeri ci danno ragione". "Ricordiamoci - ha concluso - che il turismo è anche un ponte di pace. Quando ci si conosce si ha meno paura, si ha meno diffidenza".



