Rabbino Roma, Anpi di oggi non è più quella di un tempo

"L'Anpi di oggi non è più l'Anpi di un tempo. I partigiani di un tempo sono molto pochi. Io sono figlio di un partigiano decorato, e ho avuto anch'io la tessera dell'Anpi. L'Anpi è una galassia di realtà, e divenne da tanti i posti che la pensano diversamente. Alcuni leader dell'Anpi si sono dimenticati gli scopi istituzionali e stanno facendo delle battaglie che non si rendono conto che contraddicono i loro scopi istituzionali e questo crea un problema". Lo ha detto il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni a margine di una cerimonia di commemorazione per la giornata della Memoria, al Portico D'Ottavia in merito alle discussioni con l'Anpi.



