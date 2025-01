Papa Francesco contro l'antisemitismo nel murale di Palombo

Papa Francesco, con un cartello sul petto che dice "Anti-Semitism is everywhere", scuote una campanella per allertare il mondo contro il dilagare dell'antisemitismo nel nuovo murale di AleXsandro Palombo, realizzato nel Giorno della Memoria sul muro della caserma di via Caracciolo, a Milano.

Nell'opera intitolata "Halt! Stoj!", appaiono anche la senatrice a vita Liliana Segre, Sami Modiano e la scrittrice e poetessa Edith Bruck, tutti sopravvissuti ad Auschwitz, ritratti con lo sguardo serio e le braccia conserte, con la tipica divisa a righe dei campi di concentramento e sopra un giubbotto antiproiettile con la stella di David. Sulle loro teste la grande scritta "Arbeit macht frei", che campeggia all'ingresso di Auschwitz.

Papa Francesco, Bruck, Segre e Modiano sono ritratti in versione Simpson, nello stile pop dell'artista, che nel 2015 ha realizzato la serie di opere "Never Again, I Simpson deportati ad Auschwitz".

Pochi giorni fa a Milano Palombo ha realizzato un altro murale, dal titolo "Arbeit macht frei", che celebra la scrittrice e poetessa sopravvissuta all'Olocausto Edith Buck, mentre la Fondazione Museo della Shoah di Roma ha acquisito nella sua collezione permanente l'opera contro l'antisemitismo che raffigura Liliana Segre e Sami Modiano, che era stata ripetutamente deturpata con azioni antisemite e poi rimossa a Milano.



