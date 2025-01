Giallo all'Archivio Centrale, su Emanuela Orlandi c'è fascicolo vuoto

Giallo all'archivio Centrale dello Stato. Un fascicolo su Emanuela Orlandi proveniente dal Ministero dell'Interno è stato ritrovato vuoto come ha potuto prendere atto lo stesso presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, il senatore Andrea De Priamo. Come ricostruito da Simona Greco, funzionaria dell'Archivio e responsabile della Sala Raccolte speciali, questo fascicolo è stato versato dal Ministero dell'Interno all'Archivio centrale nel 2017 per effetto della direttiva Renzi sulla desecretazione delle stragi.

Nel fascicolo vi sono le indicazioni delle "buste" che però sono vuote e i titoli sommari. Nei titoli, a quanto ha potuto visionare l'ANSA, si legge, tra gli altri, "Richiesta di verbali di Agcà in qualità di teste", "Questura di Roma accertamenti in Italia relativi a cittadini turchi", "Accertamenti in Germania anche in ambienti turchi-letture in lingua tedesca pervenuta all'ANSA ed al Messaggero", "Accertamenti conto di Montesanti Alfonso De Lellis Patrizia", "Fronte liberazione turco anticristiano Turkes", "Lettera pervenuta all'ANSA (Milano)", "(M.A:E): Avv Gennaro Egidio", "Messaggi a firma Phoenix Phenix".



