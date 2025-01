Circolazione dei treni tornata regolare sulla Roma-Napoli

"La circolazione è tornata regolare" sulla ferrovia alta velocità fra Roma e Napoli dopo che oggi un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni aveva provocato rallentamenti. Lo riporta il sito Trenitalia, informando che i treni Alta velocità "sono stati instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti". I treni Alta velocità "direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti" sono: FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:17) - Milano Centrale (21:00) FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33) FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48) FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23) FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34).

