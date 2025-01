Due incidenti sull'Etna, escursionista morto, 17enne grave

Una sessantenne è morto e un 17enne è rimasto gravemente ferito in due distinti incidenti in montagna, avvenuti nella Valle del Bove dell'Etna. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il 60enne era già deceduto, il minorenne è arrivato in gravissime condizioni ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto per il soccorso e l'assistenza sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un elicottero della base nel capoluogo etneo.



