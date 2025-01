Si apre anno giudiziario in Sardegna,faccia a faccia Todde-Cucca

Mentre in queste ore è atteso il deposito del ricorso da parte degli avvocati di Alessandra Todde sulla ordinanza-ingiunzione di decadenza dalla carica di presidente della Regione Sardegna, la governatrice ha presenziato stamani alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario davanti alla presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che è anche la presidente del collegio di garanzia elettorale che ha prodotto l'ordinanza-ingiunzione.

Non solo. E' stato proprio il voto decisivo della presidente Cucca ad influire sulla decisione, in quanto il collegio aveva espresso tre voti a favore e tre contro.

La governatrice Todde aveva già annunciato la sua presenza ("andrò a testa alta") insieme con l'assessore della Programmazione e bilancio, nonché vicepresidente della giunta Giuseppe Meloni.

Già all'indomani della notizia della richiesta di decadenza, la presidente della Regione aveva detto di andare avanti e di essere legittimata nel farlo, in attesa del ricorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA