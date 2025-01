Scritte antisemite su striscioni Giornata Memoria a Pordenone

"Basta propaganda sionista, ebrei bugiardi": è la scritta che è stata tracciata da ignoti, la notte scorsa, su alcuni manifesti affissi dal Comune di Pordenone per promuovere la Giornata mondiale della Memoria, che si celebra lunedì. "Queste scritte ingiuriose sono l'ennesima dimostrazione che in alcuni settori della società italiana cova una nuova forma di razzismo - accusa il vicesindaco reggente, Alberto Parigi - uno strisciante odio antiebraico che arriva a parteggiare per il regime totalitario dell'Iran e i macellai di Hamas pur di criticare gli ebrei e Israele".

"Il fatto che abbiano scritto 'Basta propaganda sionista, ebrei bugiardi' è tristemente significativo - aggiunge - dimostra che si tratta di un antisemitismo mascherato da antisionismo: attaccare Israele è pretesto per attaccare gli ebrei, e viceversa. Del resto nelle università statunitensi e europee i movimenti studenteschi riprendono gli slogan di chi nega l'esistenza dello stato ebraico".

"E' un clima preoccupante - denuncia Parigi - ma sono convinto che la stragrande maggioranza degli italiani e dei pordenonesi sono estranei a queste manifestazioni d'odio, sia che provengano dall'estrema sinistra, sia dall'estrema destra".





