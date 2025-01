Nordio a Napoli, anche i precari della giustizia in piazza

Gli addetti dell'Ufficio per il processo (Upp) sono scesi in piazza a Napoli in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Hanno esposto cartelli con la scritta "Abbattiamo l'arretrato, come premio il precariato" nei pressi dell'ingresso di Castel Capuano, dove si è svolta la cerimonia.

Gli addetti all'ufficio del processo, che lavorano (sia nel settore civile che in quello penale) per l'abbattimento dell'arretrato, chiedono la "stabilizzazione immediata".

Tra primo e secondo concorso (l'ultimo è di giugno 2024) sono in servizio circa 8.500 funzionari addetti all'ufficio del processo (tra Tribunali e Cassazione) con scadenza contratto a giugno 2026. È stato previsto che coloro che in quella data avranno maturato 24 mesi di servizio potranno però partecipare ad una procedura di stabilizzazione. Nel piano triennale è però prevista la stabilizzazione di circa 6000 precari, comprese anche altre figure amministrative. Una incertezza che sta inducendo numerosi funzionari Upp a sostenere altri concorsi presso altre amministrazioni pubbliche. Insomma, sono stati numerosi i funzionari che dopo essere stati formati ma non avendo una certezza per il futuro hanno finora lasciato. Una situazione che di fatto ha generato scoperture negli organici che dovrebbero essere coperte, a giorni, con un ulteriore scorrimento delle graduatorie.



