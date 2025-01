In un flash mob l'onda gialla abbraccia la famiglia Regeni

Un lungo telo giallo, simbolo dell'energia in movimento, è stato srotolato questa sera durante un flash mob in un affollato piazzale dei Tigli a Fiumicello, dove la famiglia di Giulio Regeni si è riunita assieme alla cittadinanza per ricordare il giovane ricercatore a 9 anni dalla scomparsa dal Cairo.

Il telo, che rappresenta l'onda gialla, ovvero la comunità viva e pulsante che negli anni ha sostenuto la famiglia Regeni nella battaglia per la verità, ha prima avvolto un gruppo di persone per poi arrivare fino ai familiari, trasmettendo loro, in un abbraccio figurato, tutta l'energia in movimento. I genitori, Paola e Claudio, la sorella Irene e l'avvocata Alessandra Ballerini indossano tutti una t-shirt nera su cui è raffigurata un'onda gialla. La stessa immagine è rappresentata su un cartellone sorretto dalla famiglia; dietro di loro la scritta Verità per Giulio, stampata lettera per lettera sulle t-shirt dei presenti.

La serata dedicata a Giulio Regeni è promossa dall'Amministrazione comunale di Fiumicello, in collaborazione con il collettivo Giulio siamo noi a cura di Marina Tuni.

Dopo l'intervento del Governo dei giovani e il flash mob, alle 19.41 la piazza si è fermata alzando al cielo le fiaccole e osservando un minuto di silenzio, all'ora esatta in cui 9 anni fa Giulio inviò il suo ultimo sms.

Successivamente è partita, aperta da una bandiera arcobaleno, la camminata dei diritti lungo le vie del paese. La famiglia Regeni porta lo striscione 'Verità per Giulio Regeni'. Segue un lungo corteo silenzioso illuminato dalle fiaccole.



