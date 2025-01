Badanti con documenti falsi, 19 arresti e 17 denunce

Cinquantadue perquisizioni delegate dall'Autorità Giudiziaria in tutta Italia nei confronti di cittadine georgiane, 19 arrestate e 17 denunciate in stato di libertà. E' il risultato di un'indagine della Squadra Mobile della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti trovate con documenti falsi.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stata avviata nei mesi scorsi a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate, dove era stato segnalato un notevole accesso agli uffici di donne, apparentemente di nazionalità georgiana, che si presentavano pero' come cittadine comunitarie, esibendo documenti di identita' validi per l'espatrio di paesi dell'Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania. La presentazione di questi documenti consentiva di ottenere alle donne il codice fiscale comunitario per poter accedere al mondo del lavoro, in particolare nel circuito delle agenzie delle badanti, e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari, aggirando le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari. Le donne successivamente si erano poi spostate in diverse province, dove avevano con maggior facilita' trovato lavoro. L'attivita' di indagine ha portato all'esecuzione delle perquisizioni, di cui 14 in provincia di Udine, 6 in quella di Pordenone e le altre nelle province di Bolzano, Venezia, Gorizia, Pistoia, Firenze, Torino, Lecce, Latina, Varese, Belluno e Prato.



