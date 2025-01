Anno giudiziario: Torino, politici non facciano giudici

"Se è vero che i giudici non devono fare politica, nel senso che non devono parteggiare per nessuna parte politica, i politici non devono fare i giudici". Lo ha detto Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte d'Appello del Piemonte, inaugurando oggi a Torino l'anno giudiziario.

"In questo difficile momento storico - ha esordito - occorre ribadire che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato: non è un contro potere, ma un potere a tutela dei diritti di tutti gli esseri umani. E dico esseri umani, non cittadini".



